(Video) UPI ବ୍ୟବହାର କରି ATMରୁ କିପରି ଉଠାଇବେ ଟଙ୍କା, ଏହିଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ NPCIର ଅଭିନଭ ସମାଧାନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଡିଜିଟାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଏବଂ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଏଠାରେ ଆଉ ଏକ ନୂତନତ୍ୱ ଅଛି ଯାହା ସେହି ମିଶନକୁ ଆହୁରି ବଢାଇବ। NPCI ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଏବଂ ଏନସିଆର କର୍ପୋରେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡର ଆବଶ୍ୟକତା ବିନା UPI ବ୍ୟବହାର କରି ନଗଦ ଟଙ୍କା ଉଠାଯାଇପାରିବ। ଏହି ଉଦ୍ଭାବନ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କାରବାର ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗର ସହଜତାକୁ ଆଗେଇ ନେବ।

X ରେ ରବିସୁତାନଜାନୀଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ, ଫିନଟେକ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର UPI ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ଏଟିଏମରୁ କିପରି ନଗଦ ଟଙ୍କା ଉଠାଯାଇପାରିବ ତାହା ଦେଖାଯାଇଛି। ମୁମ୍ବାଇର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଫିନଟେକ୍ ଫେଷ୍ଟରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିବା ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ନଗଦ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ଏକ ମେସିନ୍ ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଗଡ଼ାଯାଉଛି।

BHIM UPI ଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ନୂତନ UPI ATM କୁ ସମର୍ଥିତ, କିନ୍ତୁ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ, ଫୋନ୍ ପେ, ପେଟିଏମ୍ ଭଳି ଅଧିକ ଆପ୍ ଅନ୍ବୋର୍ଡ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା କେବଳ ସମୟର ବିଷୟ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, UPI ଏଟିଏମ୍ କେବଳ ଏକ ନିୟମିତ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଯାହା ସହିତ ଟିଏମ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଭାବରେ ଗଣାଯିବ ଏବଂ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ମାଗଣା ବ୍ୟବହାର ସୀମା ବାହାରେ ଚାର୍ଜ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ରବିସୁତାନଜାନି କହିଛନ୍ତି। ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି, ଯାହା ୭୫୦,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଥର ଦେଖାଯାଇଛି, UPI ଏଟିଏମ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ନଗଦ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ତିନୋଟି ସରଳ ପଦକ୍ଷେପରେ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ସରଳ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡିକ ଅନୁସରଣ କରି, UPI ଏଟିଏମ୍ ନଗଦ ରାଶି ଉଠାଇବ। ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନରେ “ଅନ୍ୟ ପରିମାଣ” ଚୟନ କରି ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନାମ ବଦଳରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରିମାଣ ଚୟନ କରିପାରିବେ।

