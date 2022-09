(Video) ଭୋକ ବିକଳରେ ଷ୍ଟୋର ଭିତରେ ପଶିଗଲା ବିରାଟ ବଡ଼ ଭାଲୁ: ଖାଇଗଲା ସବୁ…

ଆପଣ ଅନେକ ସମୟରେ ସହର ଭିତରକୁ ଭାଲୁ ପଶିଆସିଥିବାର ଘଟଣା ଦେଖିଥିବେ । ଭାଲୁ ଜନବସତିକୁ ପଶିଲେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି । ଏବେ ଏଭଳି ଏକ ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇାରଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଭାଲୁ ଏକ ଷ୍ଟୋରରେ ପଶି ସେଠାରେ ଥିବା କ୍ୟାଣ୍ଡି(ଚକୋଲେଟ୍)କୁ ଖାଇବାରେ ଲାଗିଛି ।

ଆମେରିକା କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ୭-ଇଲେଭେନ ଷ୍ଟୋରରେ ପଶି ଭାଲୁଟି ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ । ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଷ୍ଟୋରର କ୍ୟାସିୟର ନାଇଟ ଶିଫ୍ଟରେ କାମ୍ କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଭାଲୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଷ୍ଟୋର ଭିତରକୁ ପଶିଥିଲା । ଆଉ କ୍ୟାଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ିକ ଖାଇବକୁ ଲାଗିଥିଲା । ପ୍ରଥମେ ସେ ଏହି ଭାଲୁକୁ ଦେଖି ଡରିଯାଇଥିଲେ ।

ସେ କହିଥିଲେ ଭାଲୁଟି ବାରମ୍ବାର ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସେଲ୍ଫରେ ଥିବା ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଥିଲା । ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଡରିଯାଇଥିଲି ଏବଂ ପଛ କବାଟ ପାଖରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ଯଦି ସେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ତେବେ ମୁଁ ଖସି ପଳାଇବି କିନ୍ତୁ ଭାଲୁ ଆକ୍ରମଣ କରିନଥିଲା । ସେ କେବଳ ଖାଇବାକୁ ଆସିଥିଲା ।

ତେବେ ସତରେ ଭିଡିଓ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଭାଲୁ ଅତି ଆରାମରେ ଷ୍ଟୋର ଭିତରେ ପଶି ଚକଲୋଟ୍ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ । ସତେ ଯେପରି ତାକୁ କୌଣସି ଡ଼ର ନାହିଁ । ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ…

'You’re a thief, man' — This brown bear helped itself to some late night treats at a 7-Eleven in Olympic Valley, CA 🐻🍫 pic.twitter.com/hcSx1XiKXw

— NowThis (@nowthisnews) September 20, 2022