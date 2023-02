(video) ଜେଲ୍ ରେ କଏଦୀ ପିନ୍ଧିଛି ଦେଢ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚପଲ, ଜିନ୍ସ ଦାମ୍ ଶୁଣିଲେ ହୋସ୍ ଉଡିଯିବ…. ଚଢଉ ବେଳେ କାନ୍ଧିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ, ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ଜେଲରେ ଥିବା ମୁକେଶ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଛାଣ୍ଟ୍ ବଦଳିନି । ବାକୁଙ୍କ ନୱାବୀବାଜ୍ ରେ କିଛି କମ୍ ହୋଇ ନାହିଁ । ଜେଲରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଦେଢ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚପଲ ପିନ୍ଧିଛି । ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିଛି ତାହା ଦାମ ୍ ଶୁଣିଲେ ହୋସ୍ ଉଡିଯିବ । ୮୦ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧୁଛି । ଯେତେବେଳେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଜେଲରେ ଚଢଉ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ଛୋଟ ପିଲା ଭଳି କାନ୍ଦିଥିଲା । ଏହାର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ।

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମୁକେଶ କୋଠରୀରେ ଏକା ଥିବା ସମୟରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଚଢଉ କରିଥିଲେ । ସେଲରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଟିକିନିଖି କରି ତନଖି କରିଥିଲେ । ସେଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୧.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚପଲ ଏବଂ ୮୦ ହଜାରର ୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ୩ଟି ଜିନ୍ସ ମିଳିଥିଲା ।

#WATCH | Luxury items found in conman Sukesh Chandrasekhar’s jail cell. CCTV visuals from Mandoli jail shared by sources show Sukesh after raids caught items in his jail cell.

(Source: Mandoli Jail Administration) pic.twitter.com/Fr77ZAsGbF

