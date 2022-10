Global Hunger Index 2022:ପୁଣି ତଳକୁ ଖସିଲା ଭାରତ; କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ବିରୋଧୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଭାରତ ୧୨୧ ଦେଶର ଗ୍ଲୋବାଲ ହଙ୍ଗର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ (GHI) ୨୦୨୨ ରେ ୧୦୭ ତମ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଛି, ଏହାର ୨୦୨୧ ସ୍ଥିତିରୁ ୧୦୧ ତମ ସ୍ଥାନ ରେ ଥିଲା। ଏହା ସହ ଭାରତ ପଡୋଶୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ଥାନ, ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ନେପାଳ ପଛରେ ରହିଛି।ଚାଇନା, ତୁର୍କୀ ଏବଂ କୁଏତ ସମେତ ୧୭ ଟି ଦେଶ GHI ସ୍କୋର ସହିତ ପାଞ୍ଚରୁ କମ୍ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କ୍ଷୁଧା ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିହୀନତାକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରୁଥିବା ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ହଙ୍ଗର ଇଣ୍ଡେକ୍ସର ୱେବସାଇଟ୍ ଶନିବାର କହିଛି।

କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ପି ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ଏହି ରିପୋର୍ଟକୁ ଦର୍ଶାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାରଙ୍କ ୮ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୨୦୧୪ ରୁ ଆମର ସ୍କୋର ଖରାପ ହୋଇଛି।ପୁଷ୍ଟିହୀନତା, କ୍ଷୁଧା, ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅପପୁଷ୍ଟି ଭଳି ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ? ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଭାରତରେ କ୍ଷୁଧା ସ୍ତର ଗୁରୁତର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।

୨୦୨୧ ମସିହାରେ ଭାରତ ୧୧୬ ଟି ଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ ୧୦୧ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା | ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଲିକାରେ ୧୨୧ ଦେଶ ଥିବାବେଳେ ଏହା ୧୦୭ ତମ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଛି। ଭାରତର GHI ସ୍କୋର ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି – ୨୦୦୦ ରେ ୩୮.୮ ରୁ ୨୦୧୪ ରୁ ୨୦୨୨ ମଧ୍ୟରେ ୨୮.୨ – ୨୯.୧ ପରିସର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ |ଭାରତ ୧୦୦ ତମ ମାନ୍ୟତା ତଳେ ରହିବା ପରେ ସରକାର ଗତ ବର୍ଷ ଏହି ରିପୋର୍ଟକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ହଙ୍ଗର୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସକୁ ହିସାବ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ପଦ୍ଧତି ବୋଲି ସରକାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

‘ୟୁନିସେଫ୍‌’, ‘ବିଶ୍ବ ବ୍ୟାଙ୍କ୍‌’, ‘ଖାଦ୍ୟ ଓ କୃଷି ସଙ୍ଗଠନ’ ସମେତ ଜାତିସଂଘ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁଦେଶୀୟ ସଙ୍ଗଠନରୁ ସଂଗୃହୀତ ତଥ୍ୟାବଳି ଆଧାରରେ ଏହି ସୂଚକାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥିବା କଥା ଉକ୍ତ ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଏହି ସୂଚକାଙ୍କରେ ଆଖପାଖ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ବାଂଲାଦେଶ, ନେପାଳ ଏବଂ ମିଆଁମାର ଯଥାକ୍ରମେ ୯୯, ୬୪, ୮୪, ୮୧ ଏବଂ ୭୧ତମ ସ୍ଥାନରେ ଥାଇ ଭାରତ ଉପରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ୫ରୁ କମ୍‌ ସ୍କୋର୍‌ କରିଥିବା ପ୍ରାୟ ୧୭ଟି ଦେଶଙ୍କୁ ମିଳିତ ଭାବେ ୧ରୁ ୧୭ ରାଙ୍କ୍‌ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି।

‘ବୈଶ୍ବିକ କ୍ଷୁଧା ସୂଚୀ’ରେ ଭାରତ ତଳକୁ ଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ, ଜାମ୍ବିଆ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ତିମୋର-ଲେସ୍ତେ, ଗିନି-ବିସାଉ, ସିରା ଲିଓନ୍‌, ଲିସେଥୋ, ଲିବେରିଆ, ନିଗର୍‌, ହାଇତି, ଚାଦ୍‌, କଙ୍ଗୋର ଡେମ୍‌ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର, ମାଡାଗସ୍କର୍‌, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଫ୍ରିକୀୟ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଓ ୟେମେନ୍‌। ଏହାଛଡ଼ା, ତଥ୍ୟାବଳି ନ ମିଳିବାରୁ ଗିନି, ମୋଜାମ୍ବିକ୍‌, ଉଗାଣ୍ଡା, ଜିମ୍ବାୱେ, ବୁରୁଣ୍ଡି, ସୋମାଲିଆ, ଦକ୍ଷିଣ ସୁଦାନ ଏବଂ ସିରିୟା ସମେତ ୧୫ଟି ଦେଶର ରାଙ୍କ୍‌ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇ ପାରି ନାହିଁ ବୋଲି ଉକ୍ତ ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।

When will the Hon'ble PM address real issues like malnutrition, hunger, and stunting and wasting among children?

22.4 crore people in India are considered undernourished

India's rank in the Global Hunger Index is near the bottom — 107 out of 121 countries

— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) October 15, 2022