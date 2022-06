ଆବେଶ ଆଗରେ ଫିକା ପଡିଲା ଆଫ୍ରିକା: ୮୨ ରନର ବୃହତ ବିଜୟ ହାସଲ କଲା ଭାରତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦କୁ ୮୨ ରନରେ ଏକ ବିଶାଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ । ମାତ୍ର ୮୭ ରନରେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଅଲ ଆଉଟ କରି ସିରିଜକୁ ୨-୨ରେ ବରାବର କରିଛି ଭାରତ । ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଆବେଶ ଖାନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ନିଜର ଦମ । ୪ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୧୮ ରନ ଦେଇ ଆଫ୍ରିକାର ୪ ଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ପାଭିଲିୟନର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ।

.@Avesh_6 scalped 4⃣ wickets and was our top performer from the second innings of the fourth @Paytm #INDvSA T20I. 👏 👏 #TeamIndia

A summary of his performance 🔽 pic.twitter.com/4ExtPvIlTB

— BCCI (@BCCI) June 17, 2022