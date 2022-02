ଖାଲି ମଇଦାନରେ ଖେଳାଯିବ ଭାରତ-ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆସନ୍ତା ୬ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଭାରତ-ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ । ଏହି ମ୍ୟାଚ ସହିତ ପ୍ରଥମ ଦେଶ ଭାବେ ୧୦୦୦ତମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିବ ଭାରତ । କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଏକ ଐତିହାସିକ ମ୍ୟାଚ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଲାଗିଛି ଶକ୍ତ ଝଟକା । ତିନି ମ୍ୟାଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ଷ୍ଟାଡିୟମର ଦ୍ୱାର । ଏ ନେଇ ଗୁଜୁରାଟ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।

