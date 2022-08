CWG-2022 ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦବଦବା: ଟେବୁଲ ଟେନିସ ଏବଂ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ

ବର୍ମିଂହାମ: କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସରେ ଆଉ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଉପରେ କବଜା କଲା ଭାରତ । ଟେବୁଲ ଟେନିସ ସିଙ୍ଗଲ୍ସରେ ଭାରତ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଭାରତର ସୁନାପୁଅ ଶରତ କମଲ । ସେପଟେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଡବଲ୍ସ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନରେ ମଧ୍ୟ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ସାତ୍ୱିକ ସାଇରାଜ ରଙ୍କିରେଡ୍ଡୀ ଏବଂ ଚିରାଗ ଶେଟ୍ଟୀ । ଇଂଲଣ୍ଡର ଖେଳାଳିଙ୍କ ମାତ ଦେଇ ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଭାରତକୁ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟ୍ ।

ବର୍ମିଂହାମରେ ଚାଲିଥିବା କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଦବଦବା ଜାରି ରହିଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ୨୨ ତମ ଗୋଲ୍ଡ ଜିତି ସାରିଛି ଭାରତ । ଟେବୁଲ ଟେନିସରେ ଭାରତର ସୁନାପୁଅ ଅଚନ୍ତା ଶରତ କମଲ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ କବଜା କରିଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାତେଇଛନ୍ତି ସାତ୍ୱିକ ସାଇରାଜ ଏବଂ ଚିରାଗ ଶେଟ୍ଟୀ । ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ଷ୍ଟାର ଆଥଲେଟ ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ସିଙ୍ଗଲ୍ସରେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ।

🥇KAMAL KA KAMAAL🔥@sharathkamal1 🏓wins against Liam (ENG) (4-1) (11-13, 11-7, 11-2, 11-6, 11-8) in the #TableTennis Men's Singles event at the #CommonwealthGames2022

With this win, Sharath Kamal has bagged an overall 7🥇 medals at the CWG in different categories🤩 pic.twitter.com/OC3vBo47iS

— SAI Media (@Media_SAI) August 8, 2022