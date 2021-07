ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ନାଁରେ ସେନାର ଫାୟାରିଙ୍ଗ ରେଞ୍ଜ; ଏମିତି ଆସିଲା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବଲିଉଡ ତଥା ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟା ବାଲାନଙ୍କ ନାଁରେ ଏକ ଫାୟାରିଂ ରେଞ୍ଜକୁ ନାମିତ କରିଥିଲା ଭାରତୀୟ ସେନା । ଜମ୍ମୁ କଶ୍ମୀରର ବାରାମୁଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲାର ଗୁଲମାର୍ଗରେ ରହିଥିବା ଶୁଟିଂ ରେଞ୍ଜକୁ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଫିଲ୍ମଫେୟାର ଭଳି ସଂସ୍ଥା ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏକାଧିକ ବ୍ୟବହାର କାରୀ ସେନାର ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ।

