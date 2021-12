ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କ ଭଉଣୀ ବାହାଘରରେ ଭାଇ ଭୂମିକାରେ CRPF ଯବାନ: Video ଭାଇରାଲ ପରେ ହୃଦୟ ଜିତୁଛି ଭାରତୀୟ ଆର୍ମି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଡିସେମ୍ବର ୧୩ ତାରିଖରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା । ବାହାଘର ସିଜିନରେ ଏହା ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଖବର ହୋଇ ନଥିଲେ ହେଁ ଏହି ବିବାହରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସିଆରପିଏଫ୍ ଯବାନ । ସିଆରପିଏଫରେ କନଷ୍ଟେବଳ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିବା ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସିଂ ପୁଲୱାମା ଆକ୍ରମଣରେ ଶହିଦ ହୋଇଥିଲେ । ଅକ୍ଟୋବର ୫,୨୦୨୦ରେ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସିଂ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ ।

ଡିସେମ୍ବର ୧୩ ତାରିଖରେ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭଉଣୀର ବିବାହ ହେଉଥିଲା । ଏହି ଅବସରରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଯବାନ ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ରାୟବରେଲୀରେ ଏହି ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ସିଆରପିଏଫ୍ ଯବାନ । ଭାଇ ସାଜି ଭଉଣୀକୁ ବିଦାୟ ଦେଇଥିଲେ ଯବାନ । ଏହି ଭିଡିଓଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅପଲୋଡ ହେବା ପରେ ଏହା ବେଶ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି । ଭାରତୀୟ ସେନାର ଏହି ଉଦ୍ୟମକୁ ସମସ୍ତେ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ।

Brothers for life:

As elder brothers, CRPF personnel attended the wedding ceremony of Ct Shailendra Pratap Singh's sister. Ct Sahilendra Pratap Singh of 110 Bn #CRPF made supreme sacrifice on 05/10/20 while valiantly retaliating terrorist attack in Pulwama. pic.twitter.com/eJyLOfZjm7

— DD News (@DDNewslive) December 15, 2021