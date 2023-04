Video: ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଭାରତୀୟ ପର୍ବତାରୋହୀ ଅନୁରାଗ ମାଲୂଙ୍କ ରେସ୍କ୍ୟୁର ଭିଡିଓ, ଦେଖିବା ପରେ ହୋଇଯିବେ ଭୟଭୀତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗତ ସପ୍ତାହରେ ନେପାଳର ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ପର୍ବତରୁ ଓହ୍ଲାଇ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିବା ଭାରତୀୟ ପର୍ବତାରୋହୀ ଅନୁରାଗ ମାଲୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଭିଡିଓରେ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ବତାରୋହୀ ଆଦାମ ବିଲେକ୍କି ଅନୁରାଗ ମାଲୁଙ୍କୁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ପର୍ବତର ଏକ ଗଭୀର ସ୍ଥାନରୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି।

ଏଭରେଷ୍ଟ ଟୁଡେ ଏକ ଟୁଇଟରେ କହିଛି ଯେ, ହିମାଳୟ ଏବଂ କରାକୋରାମରେ ପର୍ବତାରୋହଣକୁ ୮,୦୦୦ ମିଟର ଶିଖର ଉପରେ ଏକ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କହିଛି। (୮୦୯୧ ମିଟର) ର ଏକ କ୍ରୁଭରୁ ଅନୁରାଗ ମାଲୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ ସାହସିକତା ଏବଂ ପାରଦର୍ଶିତା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। କ୍ରୁଭାସରୁ ଅନୁରାଗ ମାଲୁ ଅସମ୍ଭବଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ”

ଏପ୍ରିଲ୍ ୧୭ ରେ ଓହ୍ଲାଇବା ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ପର୍ବତାରୋହୀ ଅନୁରାଗ ମାଲୁ ଖସିଯିବା ପରେ ଆଦାମ ବିଲେକି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳର ଅଂଶ ହୋଇଥିଲେ। ଚାଙ୍ଗ ଡାୱାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ୬ ଟି ଶେର୍ପା ପର୍ବତାରୋହୀଙ୍କ ଏକ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ମିଟର ଗଭୀର ଏକ କ୍ରୁଭାସରେ ପାଇଥିଲେ।

ସେଭେନ୍ ସମ୍ମିଟ୍ ଟ୍ରେକ୍ସର ଜେନେରାଲ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଥାନେଶ୍ୱର ଗୁରୁଗେନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର। ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନଠାରୁ ୮,୦୯୧ ମିଟର ଉଚ୍ଚରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ପର୍ବତ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ଦଶମ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଏବଂ ଏହା K2 ଏବଂ ନାଙ୍ଗା ପାର୍ବତ ସହିତ ଶିଖିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର ଶିଖର ମଧ୍ୟରେ ଗଣାଯାଏ।

ଜାତିସଂଘର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ଦିଗରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମାଲୁ, ୩୪ ବର୍ଷ, ସମସ୍ତ ୧୪ ଟି ଶିଖରକୁ ୮,୦୦୦ ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ସାତଟି ମହାଦେଶରେ ସାତଟି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଏଣ୍ଟ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ଏକ ମିଶନରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ REX କରମ-ଭାଇ ଚକ୍ର ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଭାରତରୁ ୨୦୪୧ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକ୍ ଯୁବ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ହୋଇଛନ୍ତି।

We commend Adam Bielecki @AdamTheClimber for his unwavering courage and professionalism in the face of danger. Thank you for your incredible bravery and expertise in rescuing Anurag Maloo from the crevasse on Annapurna I (8091 m). Your help in rescuing Anurag Maloo from the… pic.twitter.com/bHrJj0Gq52

— Everest Today (@EverestToday) April 20, 2023