ଅଲିମ୍ପିକ କାଉଣ୍ଟ ଡାଉନ: ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ କ୍ରୀଡା ମହାକୁମ୍ଭ, ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିଶ୍ଵର କ୍ରୀଡା ମହାକୁମ୍ଭ ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଟୋକିଓରେ ଜାରି ରହିଛି ମଶାଲ ରିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ପଦକ ଜିତି ନିଜ ନିଜ ଦେଶକୁ ଗୌରବାନ୍ଵିତ କରିବାକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଆଥଲେଟ୍। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ଅଲିମ୍ପିକରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ ପାଇଁ ସୋମବାରଠୁ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ୮୮ ଜଣିଆ ପ୍ରଥମ ଦଳ କୋଭିଡ୍-୧୯ର ସମସ୍ତ ପ୍ରୋଟୋକଲ ପୂରା କରିବା ପରେ ରବିବାର ସକାଳେ କ୍ରୀଡା ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।

Ahead of #Tokyo2020, the Indian Sailing 49ers team was spotted training with #MountFuji in the background.

What a mesmerising view! #Cheer4India pic.twitter.com/muxUWLvFyD

— India in Canada (@HCI_Ottawa) July 19, 2021