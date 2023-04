Video: ମ୍ୟାଚ ପରେ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇଲେନି ବିରାଟ କୋହଲି: ମ୍ୟାଚ୍ ମଝିରେ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏପରି ଚାହିଁଲେ ବିରାଟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଆଇପିଏଲର ୧୬ ତମ ସିଜନରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲସ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ଏକପାଖିଆ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଆରସିବି ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଏହି ସିଜନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଯୋଗୁଁ ଆରସିବି ଦଳର ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଥମେ ୧୭୪ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଏହା ପରେ ଦଳର ବୋଲରଙ୍କ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେତୁ ଆରସିବି ୨୩ ରନ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ​​ଯାହାକୁ କେହି ଆଶା କରିନଥିଲେ କାରଣ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।

Virat kohli Ignore Ganguly not even handshake .its call karma ganguly never mess with king kohli👍👍👍 pic.twitter.com/IeHjmvI32S

