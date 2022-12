IRCTC Tour Package:ନୂଆ ବର୍ଷରେ ବୁଲନ୍ତୁ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ;୫ ରାତି ୬ ଦିନ ମାତ୍ର ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ, ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ ବୁକ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ନୂଆ ବର୍ଷରେ, ଯଦି ଆପଣ କମ୍ ଟଙ୍କା ଦେଇ ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ IRCTC ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଏୟାର ଟୁର୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଆଣିଛି । ଏହି ପ୍ୟାକେଜ୍ ଅଧୀନରେ, ଆପଣ ୫ ରାତି ୬ ଦିନ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ବୁଲିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ଏହି ପ୍ୟାକେଜରେ ଆପଣ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । IRCTC ର ଏହି ପ୍ୟାକେଜ୍ ର ନାମ ହେଉଛି ‘ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଟୁର୍ କୋଲକାତା’ । ଏହି ପ୍ୟାକେଜ୍ ଯାତ୍ରା ୨୧ ଜାନୁୟାରୀ ୨୦୨୩ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୨୬ ଜାନୁୟାରୀ ୨୦୨୩ ରେ ଶେଷ ହେବ । ଏଥିରେ ଆପଣ କୋଲକାତା ରୁ ବ୍ୟାଙ୍କକକ୍ ଏବଂ ପରେ ସେଠାରୁ ପଟ୍ଟାୟା ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ କରିବେ । ଏହି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ୟାକେଜ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି କମରେ ୪୬,୧୦୦ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଏହି ପ୍ୟାକେଜରେ ଆପଣ ହୋଟେଲ ରହଣି, ବିମାନ ଟିକେଟ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ସୁବିଧା ପାଇବେ ।

ଟୁର୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ କେତେ?

ପ୍ୟାକେଜ୍ ର ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଏକୁଟିଆ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ୫୪,୩୫୦ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଏଥି ସହିତ, ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଭଡା ୪୬,୧୦୦ ଟଙ୍କା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ତିନି ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ୪୬,୧୦୦ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଏଥି ସହିତ, ଏହି ପ୍ୟାକେଜରେ, ଗୋଟିଏ ଭଲ ଆରମ ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଭଡା ୪୪,୧୦୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ବିଛଣା ବିନା ୩୯,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ ।

ଟୁର୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ର ବିଶେଷ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ କ’ଣ?

ପ୍ୟାକେଜ୍ ନାମ- ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଟୁ କୋଲକାତା।

ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ- ପଟ୍ଟାୟା ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କକକ୍ ।

ଭ୍ରମଣ ତାରିଖ – ଜାନୁୟାରୀ ୨୧ ରୁ ୨୬ , ୨୦୨୩ ।

ଭ୍ରମଣ ସମୟ-୬ ଦିନ / ୫ ରାତି ।

ଭ୍ରମଣ ମୋଡ୍ – ଉଡ଼ାଣ ।

#IRCTC's THAILAND SPRING FESTIVAL TOUR EX KOLKATA tour package let's you visit the tropical beaches, explore mesmerizing attractions and enjoy the exquisite cuisine at a minimum costing of ₹46,100 onwards. Book Now this 5 Nights/6 Days package and witness natures's beauty.

— IRCTC (@IRCTCofficial) December 2, 2022