IRCTC Tour Package:ଶସ୍ତାରେ ବୁଲାନ୍ତୁ ୪ଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜ୍ୟୋର୍ତିଲିଙ୍ଗ; ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ ବୁକ

ଗୋରଖପୁର : ଯଦି ଆପଣ ଜ୍ୟୋର୍ତିଲିଙ୍ଗ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ IRCTC ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଅଫର ଆଣିଛି । IRCTC ର ଏହି ରେଳ ଟୁର୍ ପ୍ୟାକେଜରେ, ଆପଣ ବହୁତ କମ୍ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ୪ଟି ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗର ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବେ । ଏହି ପ୍ୟାକେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଓମକେରେଶ୍ୱର, ମହାକଲେଶ୍ୱର, ସୋମନାଥ ଏବଂ ନାଗେଶ୍ୱର ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ଏହି ସମଗ୍ର ଯାତ୍ରା ୭ ରାତି ୮ ଦିନ ଲାଗିବ । ଏହି ପୁରା ପ୍ୟାକେଜରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୋଟ ୧୫,୧୫୦ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ । ଆଇଆରସିଟିସି ଟୁଇଟ୍ କରି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଯାତ୍ରୀମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର ୪ ଟି ଭିନ୍ନ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ବଜେଟକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଟ୍ରେନରେ ଶୋଇଥିବା ଶ୍ରେଣୀ କୋଚଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଟୁର୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୋରଖପୁରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଗୋରଖପୁର ସହିତ ଏହି ଟ୍ରେନରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବାରାଣାସୀ, ପ୍ରୟାଗରାଜ ସଙ୍ଗମ,ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଏବଂ ଭିରଙ୍ଗାନା ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ଷ୍ଟେସନରୁ ବୋର୍ଡ / ଡେବୋର୍ଡ କରିପାରିବେ। ଏହି ପ୍ୟାକେଜରେ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ।

ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ହେଉଛି – ଓମକେରେଶ୍ୱର, ମହାକେଶ୍ୱର, ସୋମନାଥ, ନାଗେଶ୍ୱର, ବେଟ ଦ୍ୱାରକା ଏବଂ ଶିବରାଜପୁର ବେଳାଭୂମି

ଭ୍ରମଣ ସମୟ – ୮ ଦିନ / ୭ ରାତି

ଭୋଜନ ଯୋଜନା – ଜଳଖିଆ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଏବଂ ରାତ୍ରୀ ଭୋଜନ ରହିବ

ଭ୍ରମଣ ମୋଡ୍- ରେଳ

ଭ୍ରମଣ ସମୟ – ୧୫ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୨ ରୁ ୨୨ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ

Pay homage at #India’s most sacred temples with #IRCTCTourism’s 8D/7N Jyotirling Yatra. All-incl. tour package starts at Rs. 15,150/-pp* only. Hurry! Book today on https://t.co/KS9yAiwzGL *T&C Apply@AmritMahotsav #AzadiKiRail

— IRCTC (@IRCTCofficial) September 18, 2022