(Video) ପାକ୍ ଡିଜି ଆଇଏସପିଆରଙ୍କ ଦାବି ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା: ‘ଟାର୍ଗେଟ କିଲିଂରେ ଭାରତର ସମ୍ପୃକ୍ତିର ଅଖଣ୍ଡ ପ୍ରମାଣ’

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଣ୍ଟର ସର୍ଭିସେସ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ରିଲେସନ୍ସ (ଆଇଏସ୍ପିଆର୍)ର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମେଜର ଜେନେରାଲ୍ ଅହମ୍ମଦ ଶରିଫ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ବୟାନ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ପୁଣି ଥରେ ବିବାଦରେ ଫସିଯାଇଛି। ମେଜର ଜେନେରାଲ ଚୌଧୁରୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ନିଜ ସୀମା ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ହତ୍ୟା କରିବାରେ ଭାରତର ସମ୍ପୃକ୍ତିର ଅଖଣ୍ଡ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ତେବେ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ନିନ୍ଦା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସନ୍ଦେହ ଓ ଟ୍ରୋଲର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଭାରତରେ ଚାଲିଥିବା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ବ୍ୟାପିଯାଇଛି।

ଶିଖ ନେତା ହରଦୀପ ସିଂ ନିଜାରଙ୍କ ହତ୍ୟାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟ ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହତ୍ୟାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛି ବୋଲି ମେଜର ଜେନେରାଲ ଅହମ୍ମଦ ଶରିଫ ଚୌଧୁରୀ ମଙ୍ଗଳବାର ରାଓ୍ଵଲପିଣ୍ଡିସ୍ଥିତ ଜେନେରାଲ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କହିଛନ୍ତି।ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛରେ ଭାରତର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ପାଖରେ ଅଖଣ୍ଡ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୀମାପାର ଆକ୍ରମଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରୁ ଧ୍ୟାନ ହଟାଇବା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧୀ ନିର୍ବାଚନୀ ବୟାନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନର ଗୁଇନ୍ଦା ଏଜେନ୍ସିମାନେ ଭାରତର ରଣନୀତିକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛନ୍ତି।

Pakistan DG ISPR, Major General Ahmed Sharif Chaudhary accepts they are shamed, said Pakistan has "irrefutable evidence" of India's involvement in the recent targeted killings of various individuals in the country. pic.twitter.com/ExLgLm5bUW

