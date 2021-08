ଜାକଲିନ୍ ଫର୍ଣ୍ଣାଡିଜଙ୍କୁ ଇଡିର ଜେରା, ୫ଘଣ୍ଟା ଧରି ପଚରଉଚରା

ମୁମ୍ବାଇ: ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜାକଲିନ୍ ଫର୍ଣ୍ଣାଡିଜ୍ ଙ୍କୁ ଇଡିର ଜେରା । ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ୫ଘଣ୍ଟା ଧରି ପଚରଉଚରା କରାଯାଇଛି । ମନି ଲଣ୍ଡ୍ରିଂ ମାମଲରେ ଇଡି ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ଚଳାଇଛି । ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମନି ଲଣ୍ଡ୍ରିଂ ମାମଲାରେ ଇଡିର ଟିମ୍ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି । ତେବେ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି କାରଣ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥାନ୍ତି ଜାକଲିନ୍ ।

Enforcement Directorate (ED) is questioning Bollywood actress Jacqueline Fernandez in Delhi for the last five hours, in a money laundering case.

— ANI (@ANI) August 30, 2021