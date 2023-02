ଜାଭେଦ ଅଖତରଙ୍କ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ; ଲୋକଙ୍କ ମଜାଳିଆ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ପ୍ରଶଂସା ନକରି ରହି ହଉନି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଜଣାଶୁଣା ଲେଖକ, ଗୀତିକାର ତଥା କବି ଜାଭେଦ ଅଖତର ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ଏବେ ହେଡଲାଇନରେ ରହିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିବୃତ୍ତି ସହିତ ସେ ପୁଣି ଥରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଏଥର ତାଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକ ତଥା ସମାଲୋଚକମାନେ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ବିବୃତ୍ତି ଏପରି ଯେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ନ କରି ରହିପାରୁ ନୁହଁନ୍ତି।

ବାସ୍ତବରେ ଜାଭେଦ ଅଖତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉର୍ଦ୍ଦୁ କବି ଫୌଜ ଅହମଦ ଫୌଜଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଲାହୋର ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ୨୬/୧୧ ଆକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ଯଦି ଭାରତୀୟମାନେ ଏହା ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କ୍ରୋଧିତ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଦୋଷ ଦେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ । ଆମେ ବମ୍ବେ ଲୋକ । ସେଠାରେ ଆକ୍ରମଣ କିପରି ଘଟିଲା ଆମେ ଦେଖିଛୁ । ସେହି ଲୋକମାନେ ନରୱେରୁ ଆସି ନାହାଁନ୍ତି କିମ୍ବା ମିଶରରୁ ଆସି ନାହାଁନ୍ତି। ସେହି ଲୋକମାନେ ଏବେବି ତୁମ ଦେଶରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଯଦି ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଜଣେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି, ତେବେ ତୁମେ ଖରାପ ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।

'We are the people of Bombay, we saw how the attack took place, those people had not come from Norway, nor had they come from Egypt, they are still roaming in your country'.

-Javed Akhtar at the Faiz Festival in Lahore

