(Video) ମନ୍ଦିରରେ ଭୁଷୁଡିଲା ଷ୍ଟେଜ, ଜଣେ ମହିଳା ମୃତ, ୧୭ ଆହତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ଥିବା କାଳକାଜୀ ମନ୍ଦିରରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏଠାରେ ଜାଗରଣ ସମୟରେ ଷ୍ଟେଜ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଫଳରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏଥିସହ ୧୭ ଜଣ ଲୋକେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆହତଙ୍କୁ ଏମ୍ସ ଟ୍ରାମା, ସଫଦରଜଙ୍ଗ ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।

ସୂଚନାନୁସାରେ, ଗତ ୨୬ ବର୍ଷ ଧରି କାଲକାଜୀ ମନ୍ଦିରରେ ମାଆ ଜାଗ୍ରଣ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଏ। ସମାନ କ୍ରମରେ, ୨୬ ଜାନୁଆରୀରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟକ ବି ପ୍ରାକ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜନସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସର ସୂଚନାନୁସାରେ, ଆୟୋଜକମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅନୁମତି ନେଇ ନଥିଲେ। ତେବେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସଂଖ୍ୟକ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲା।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଯେତେବେଳେ ଗାୟକ ବି ପ୍ରାକ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିଥିଲେ, ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ଜନତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଲେ। ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୨.୩୦ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ ୧୫୦୦-୧୬୦୦ ଲୋକ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ବି ପ୍ରାକଙ୍କ ନିକଟତର ହେବାକୁ ଏକ ଦୌଡ଼ରେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଚଢିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହି କାରଣରୁ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟେଜ ଭାର ସହି ପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଭୁଷୁଡିବାକୁ ଲାଗିଲା ।

#WATCH | Delhi | 17 people injured and one died when a platform, made of wood and iron frame, at a Mata Jagran at Mahant Parisar, Kalkaji Mandir collapsed at midnight on 27-28 January. Case registered against the organisers.

