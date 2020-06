Kangana Ranaut blasts Bollywood over Sushant’s suicide

Bollywood’s controversy queen Kangana Ranaut has slammed Bollywood over Sushant Singh Rajput’s suicide. She questioned, ” Was it a suicide or a planned murder?”. In her official Instagram video, she slammed the Bollywood mafia for the death of Sushant.

She said , “Sushant Singh Rajput ki maut ne humein jhinjhor ke rakh diya hai, magar kuch ismein bhi ek parallel narrative chala rahe hai. Woh ye ki jinka dimaag kamzor hota hai woh depression mein aate hai aur suicide karlete hai. Jo banda Stanford ki scholarship…woh rank-holder hai apne engineering ke entrance ki, uska dimaag kamzor kaise ho sakta hai?”