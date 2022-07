ମୁମ୍ବାଇ: ବଲିଉଡ୍‌ର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଭିନେତ୍ରୀ କଙ୍ଗନା ରନୌତ ସବୁବେଳେ ନିଜର ଖୋଲା ମତାମତ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ନିକଟରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ଧାକଡର ସୁପର ଫ୍ଲପ୍ ପରେ କଙ୍ଗନା ତାଙ୍କର ନୂଆ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ କଙ୍ଗନା ଭାରତର ପୁର୍ବତ୍ତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ଭୁମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ। କଙ୍ଗନା ପୁର୍ବରୁ ରାଣି ଝାନ୍ସି, ଜୟଲଳିତା ଆଦି ଚଳଚିତ୍ରରେ ନଜର ଆସି ସାରିଛନ୍ତି।

‘ଏମରଜେନ୍ସି’ ନାମକ ଫିଲ୍ମରେ କଙ୍ଗନା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ଭୁମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ। ଏହି ଫିଲ୍ମର ଶୁଟିଂ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଯାଇଛି ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ସପ୍ରାଇଜ ଦେଇ କଙ୍ଗନା ଏହାର ଏହି ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ଟିଜର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଟିଜରରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ହୋଇଥିବା କଙ୍ଗନା ରାନାୱତ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମ୍ୟାଡାମ୍ ନୁହେଁ ‘ସାର୍’ କୁହାଯାଏ।

KANGANA TO PORTRAY INDIRA GANDHI IN 'EMERGENCY': KANGANA TO DIRECT THE FILM… #KanganaRanaut to portray late #IndiraGandhi in her new film #Emergency… #Kangana is also producing and directing the film… #Emergency will be her second directorial venture after #Manikarnika. pic.twitter.com/WwDed8kYDm

