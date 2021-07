ଆଇସୋଲେସନରେ ବ୍ରିଟେନର ଯୁବରାଣୀ କେଟ୍; ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି

ଲଣ୍ଡନ: ବ୍ରିିଟେନ୍ ରାଜ ପରିବାରର ଡଚେସ୍ ଅଫ୍ କେମ୍ବ୍ରିଜ୍(ଯୁବରାଣୀ) କେଟ୍ ମିଡିଲଟନ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ରହିଛନ୍ତି । ଜଣେ କୋଭିଡ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା ନେଇ ଯୁବରାଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଲ୍ଫ ଆଇସୋଲେସନରେ ରହିଛନ୍ତି । ବ୍ରିଟେନରେ ଜାରି ରହିଥିବର ୱିମ୍ବେଲଡନ ଟେନିସ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ କେଟ୍ । ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ସମୟରେ କେଟ୍ ଜଣେ କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ । କେଟ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା ନେଇ ଜାଣିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ନିଜକୁ ଆଇସୋଲେଟ୍ କରି ରଖିଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।

