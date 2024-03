କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି; ସୌରଭ ଭରଦ୍ୱାଜ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ନେତା ତଥା ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୌରଭ ଭରଦ୍ୱାଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋଦୀ ସରକାର ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଇଂରେଜ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଗିରଫଦାରୀ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମାନବିକତାର ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଉନଥିଲା । ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କ ପିତାମାତା ନିଜେ ଚାଲିପାରିବେ ନାହିଁ।

ଯେଉଁମାନେ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପରିବାରରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇନଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଜର ନୈତିକତାକୁ ଏତେ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପରିବାରର କାହାରିକୁ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିଓ୍ଵାଲଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତା ଯେପରି ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଓ ଆଘାତରେ ରହିବେ ସେଥିପାଇଁ ଏପରି କରାଯାଉଛି। ସେମାନେ ଭାବିବା ଦରକାର ଯେ ଯଦି ଆମ ପୁଅ ଗିରଫ ହୁଏ, ତେବେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ କେହି ଭେଟିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି।

VIDEO | "Arrests have been done in politics in the past. However, the minimum human values, that even the Britishers used to consider, are not being followed. The Cental government is not allowing anyone to meet Arvind Kejriwal's family since yesterday," says AAP leader and Delhi… pic.twitter.com/Kk2FOXAvIZ

— Press Trust of India (@PTI_News) March 22, 2024