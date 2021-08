କେରଳରେ କରୋନା ବିସ୍ଫୋରଣ: ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ୩୨ହଜାର ୮୦୧ ଜଣ ନୂଆ ପଜିଟିଭ, ଓନାମ ପର୍ବ ପରେ ବଢ଼ିଲା ସଂକ୍ରମଣ

କେରଳ ୨୭/୦୮: କେରଳରେ କରୋନା ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ପୁଣି ସଂକ୍ରମଣ ଗ୍ରାଫ ଉପରମୁହାଁ ହୋଇଛି। ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୩୨ ହଜାର ୮୦୧ଜଣ ନୂଆ କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୭୯ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି ପ୍ରାଣଘାତି କରୋନା। ସେହିଭଳି ୧୮ ହଜାର ୫୭୩ ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି କୋଭିଡ କଟକଣା କୋହଳ ହେବା ପରେ ବଢ଼ୁଥିବା ନେଇ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି।

କେରଳା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ମୁତାବିକ, ରାଜ୍ୟ ପୁଣି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ବଢ଼ିଛି। କୋଭିଡ଼ ସଂକ୍ରମଣ ହାର ୧୯.୨୨କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜରେ ୧,୯୫୨୫୪ ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ୩୭,୩୦,୧୯୮ ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ୨୦ ହଜାର ୩୧୩ ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗୀ ଜୀବନ ନେଇ ଘାତକ କରୋନା ।

Kerala reports 32,801 new #COVID19 cases, 18,573 recoveries and 179 deaths in the last 24 hours.

Total recoveries 37,30,198

Death toll 20,313

Active cases 1,95,254

The test positivity rate is 19.22%. A total of 1,70,703 samples were tested in the last 24 hours.

— ANI (@ANI) August 27, 2021