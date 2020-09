ଚାଷ ପାଇଁ ଏପରି ଯୁଗାଡ କଲେ ଚାଷୀ, ଲୋକେ କାବା

‘ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ଆବିଷ୍କାରର ଜନନୀ’ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଏହି କ୍ୟାପସନ ସହ ଅଭିନେତା ଅର୍ଶଦ ୱାରଶି ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲେ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଭିଡିଓରେ କୃଷକମାନେ ବିଲରେ ଧାନ ଗଛ ରୋପଣ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି କିଛି ଅଲଗା ଅନ୍ଦାଜରେ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ବି କୃଷକ ଧାନ ଗଛ ରୋପଣ କରିବାକୁ ଏଭଳି ଟେକନିକ ଆପଣେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା ।

Necessity is the mother of all inventions… pic.twitter.com/LpyGRXAL81

— Arshad Warsi (@ArshadWarsi) September 18, 2020