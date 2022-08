ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଟ୍ରାଫିକର ଏହି ନୂଆ ସିଗନାଲ: ନହେଲେ ଫସିପାରନ୍ତି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହାରି ଭିତରେ ନିକଟରେ ଟ୍ୱିଟରରେ ଏକ ଅଜବ ପ୍ରକାରର ଫଟୋ ସେୟାର କରି ବେଙ୍ଗଲୁରୁ ପୋଲିସକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହାର ଉତ୍ତର ରଖିଛି ବେଙ୍ଗଲୁରୁ ପୋଲିସ । ରାସ୍ତାରେ ଲାଗିଥିବା ଏକ ଟ୍ରାଫିକ ଏକ ଅଜବ ଏବଂ ନୂଆ ସିଗନାଲକୁ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ଏକ ଟ୍ରାଫିକ ବୋର୍ଡରେ ୪ଡଟ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ଫଟୋର କ୍ୟାପ୍ସନରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ, ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଟ୍ରାଫିକ ସିଗନାଲ? ତେବେ ଏହି ସିଗନାଲକୁ ପୋଫାର୍ମ ସିଗନାଲର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଯାଇଛି । ଟ୍ୱିଟରରେ ଏହାର ଏକ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ସହ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସକୁ ଟ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି । ଏହି ସିଗନାଲକୁ ବୁଝିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକିଏ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଇଛି । ତେଣୁ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସକୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ପଚରାଯାଇଛି ।

What traffic symbol is this?@wftrps @blrcitytraffic

This is put up just before Hopefarm signal!#curious pic.twitter.com/OLwW9gZiyy

— Aniruddha Mukherjee (@yesanirudh) August 1, 2022