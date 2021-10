ଟଏଲେଟ ଭିତରୁ ବାହାରିଲା ସିଂହ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ

ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁବ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ । ଆଉ ଏହି ଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ଚିଡ଼ିଆଘର କିମ୍ବା ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । କିନ୍ତୁ କୌଣସି ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଙ୍କୁ କେବେ ପବ୍ଲିକ ଟଏଲେଟରେ ଦେଖିଛନ୍ତି? କଥାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଗିପାରେ । ନିକଟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏଭଳି ଏକ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବ । ଏହି ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ସିଂହ ଏକ ପବ୍ଲିକ ଟଏଲେଟରୁ ବାହାରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି ।

ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଜଙ୍ଗଲ ସଫାରୀ ସମୟରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜାକୁ ସାର୍ବଜନିକ ଶୌଚାଳୟରୁ ବାହାରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି । ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଏହି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ସହ ଲୋକେ ଏହାକୁ ଦେଖି ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି ।

ଏହି ଭିଡିଓକୁ ସେୟାର କରିବା ସହ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଟଏଲେଟ ବ୍ୟବହାର କେବଳ ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ବେଳେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।

Loo is not always safe & reliver for humans, sometime it can be used by others too…@susantananda3 @ParveenKaswan @PraveenIFShere @Saket_Badola pic.twitter.com/MNs9pwCycC

— WildLense® Eco Foundation 🇮🇳 (@WildLense_India) October 2, 2021