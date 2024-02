ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତି କହିଲେ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଏନସିପି

ମୁମ୍ୱାଇ: ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପରେ ଜାତୀୟତାବାଦୀ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି (ଏନସିପି)ର ଶରଦ ପାୱାର ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭାବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଠାରୁ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତି ଗୁରୁବାର ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନସିପି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ “ପ୍ରକୃତ ଏନସିପି” ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତି ରାହୁଲ ନାର୍ଭେକର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ‘ଏନସିପି’ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ବିଧାନସଭାରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଆଧାରରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଶିବସେନା ନେତା ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ କହିଛନ୍ତି, ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟତା ଆଧାରରେ ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଶିବସେନା (ୟୁବିଟି) ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛି ଯେ ସମଗ୍ର ଦେଶର ଲୋକ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି।

VIDEO | Here’s what Shiv Sena (UBT) spokesperson Anand Dubey (@ANANDDUBEYK) said on Maharashtra Assembly Speaker Rahul Narvekar declaring the Deputy CM Ajit Pawar-led faction as the real NCP.

“Earlier the Election Commission said that the Ajit Pawar led faction was the real NCP.… pic.twitter.com/d5n7YFT1ta

— Press Trust of India (@PTI_News) February 15, 2024