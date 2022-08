‘ଝୁଲା ନେଇ ଆସିଥିଲୁ, ଝୁଲା ନେଇ ଯିବୁ’, ଭାଜପା ନେତାଙ୍କ ଭିଡଓକୁ ନେଇ ମହୁଆ ମୋଇତ୍ରାଙ୍କ କଟାକ୍ଷ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାଜପା ନେତାଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କଲେ ଟିଏମସି ସାଂସଦ । ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକସଭାରେ ଦରବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ହେଉଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ସମୟରେ ଟିଏମସି ସାଂସଦ ମହୁଆ ମୋଇତ୍ରା ହ୍ୟାଣ୍ଡବ୍ୟାଗ୍ ରଖିୁଥିବାର ଏଭ ଭିଡିଓ ବିଜେପି ନେତା ଶହଜାଦ ପୁନାୱାଲାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଶେୟାର କରିବାକୁ ନେଇ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ମହୁଆ ମୋଇତ୍ରା । ଭାଜପା ନେତା ମହୁଆଙ୍କ ଉପରେ ଦାମୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡବ୍ୟାଗ୍ ଲୁଚାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଇଥିଲେ ।

ଭାଜପା ନେତା ଶହଜାଦ ପୂନାୱାଲା ଗତ କାଲି ଏକ ଭିଡିଓ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ ଟିଏମସି ସାଂସଦ ମହୁଆ ମୋଇତ୍ରା ନିଜ ହ୍ୟାଣ୍ଡବ୍ୟାଗକୁ ସିଟ୍ ରୁ କାଢ଼ି ଡେସ୍କ ତଳେ ରଖୁଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲେ । ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିବା ସାଂସଦ ଦରବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ । କୁହାଯାଉଛି ଏହି ବ୍ୟାଗର ମୂଲ୍ୟ ୧.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ।

ଭାଜପା ମୁଖପାତ୍ର ପୂନାୱାଲା ଭିଡିଓରେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଦରବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ସମୟରେ ମହୁଆ ମୋଇତ୍ରା ନିଜର ଦାମୀ ବ୍ୟାଗ୍ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି । ଏହା ପାଖଣ୍ଡତାର ଆଉ ଏକ ଚେହେରା । ଟିଏମସି ଏଭଳି ଦଳ ଯାହା ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କମ୍ କରୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛି ।

Marie Antoinette Mahau Moitra hiding her expensive bag during a discussion on price rise- hypocrisy has a face & its this! A party that believes in TMC- Too Much Corruption discusses price rise after not cutting VAT & alliance with UPA that gave run away inflation of 10% plus pic.twitter.com/VByJsk4tBV

