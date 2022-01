ମୀରଟ ସ୍ପୋର୍ଟସ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଶିଳାନ୍ୟାସ: ଜିମରେ ଝାଳ ବୁହାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ, ଦେଖନ୍ତୁ Video

ନୂଆଦିଲ୍ଳୀ: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଭୋଟରଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାରୁ ବେଶ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ବିଜେପି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ବାରମ୍ବାର ୟୁପିରେ ରାଲି କରୁଥିବା ବେଳେ ରବିବାର ଦିନ ଏକ ସ୍ପୋର୍ଟସ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଶିଳାନ୍ୟାସ ପାଇଁ ମୀରଟ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ମୋଦୀ ସ୍ପୋର୍ଟସ କମ୍ପେ୍ଲକ୍ସରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ସ୍ପୋର୍ଟସ କମ୍ପେ୍ଲକ୍ସର ପୁରୁଣା ଜିମରେ ପାଦ ରଖିବା ପରେ ମୋଦୀ କସରତ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡିଥିଲେ ।

ପ୍ରଥମେ ଜିମରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଉପକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ । ଏହାପରେ ବଡିୱେଟ ଲାଟପୁଲ୍ ମେସିନରେ ମୋଦୀ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଥିଲେ । ମୋଦୀ ଲଗାତାର ୧୫ ଥର ଏହି କସରତ କରିଥିଲେ । ସର୍ବଦା ଫିଟ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ମୋଦୀ ୨୯ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୧୯ରେ ଫିଟ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ମୋଦୀ କସରତ କରୁଥିବା ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଶେୟାର କରିଥିବା ବେଳେ ଏହା ବେଶ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି । ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ..

सशक्त, समृद्ध एवं स्वस्थ भारत की नींव हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री @NarendraModi जी।

Hon'ble PM Shri @NarendraModi Ji using fitness equipment at the venue of Sports University. #खेलेगा_यूपी_बढ़ेगा_यूपी pic.twitter.com/cxbMYgx5gR

— Sambit Patra (@sambitswaraj) January 2, 2022