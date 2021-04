‘ମୋ ମାଆ ମରିଯିବେ’ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିବା ଭିଡିଓ ଭାଇରଲ

ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ୨୯ ।୪ (ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର) : ଦେଶର କରୋନା ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଭୟାଭୟ ଯେ ଏହାକୁ ରୋକିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଉଛି । ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି । ଏପରିସ୍ଥଳେ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅକ୍ସିଜେନର ଘୋର ଅଭାବ ଦେଖା ଦେଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ କାରୋନା ସମୟରେ ଅକ୍ସିଜେନ କଳାବଜାରରେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ଦାମରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କରୋନା ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ‘ମୋ ମାଆ ମରିଯିବେ । ଦୟାକରି ସାର୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି । ଆଗ୍ରା ହିସ୍ପିଟାଲ ସାମ୍ନାରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭିଡିଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆଗ୍ରାରୁ ଭାଇରଲ ହୋଇଛି ।

This is a really heart breaking video.

A man is begging in front of policeman not to take a Oxygen cylinder he has arranged for his mom in Agra, UP.

This is a total inhumane act by the police.

Is this how you should treat your fellow citizens Mr Yogi ? pic.twitter.com/Z4qTqsl5rY

