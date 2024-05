ପୁଣି ମନୀଷ ସିସୋଦିଆଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଝଟକା: ମେ’ ୧୫ ତାରିଖ ଯାଏଁ ବଢିଲା ନ୍ୟାୟିକ ହେପାଜତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ମଦ ନୀତି ମାମଲାରେ ପୂର୍ବତନ ଡେପୁଟି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟୀର ନେତା ମନୀଷ ସିସୋଦିଆଙ୍କୁ ଝଟକା ଲାଗିଛି । ମାମଲା ସହ ଜଡିତ ସିବିଆଇର ମାମଲାରେ ରାଉଜ ଏଭେନ୍ୟୁ କୋର୍ଟ ସିସୋଦିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟିକ ହେପାଜତ ୧୫ ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢାଇଦେଇଛନ୍ତି ।

ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ରାଉଜ ଏଭେନ୍ୟୁ କୋର୍ଟ ଆଗାମୀ ଶୁଣାଣି ୧୫ ମେ’ରେ କରିବେ । ସେହିଭଳି ସିସୋଦିଆ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦିଲ୍ଲୀ ଅବକାରୀ ନୀତି ସହ ଜଡିତ ମନି ଲଣ୍ଡ୍ରରିଂ ମାମଲାରେ ଇଡିର କେସରେ ନ୍ୟାୟିକ ହେପାଜତ ୮ ମଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢାଇଥିଲେ ।

ଇଡି ଏବଂ ସିବିଆଇ ଦୁଇ ଯାଞ୍ଚ ଏଜେନ୍ସି ଦିଲ୍ଲୀ ମଦ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ସିସୋଦିଆଙ୍କ ଭୂମିକାର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି । ସିସୋଦିଆଙ୍କୁ ଗତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ।

Rouse Avenue Court in Delhi extends judicial custody of former Deputy Chief minister of Delhi and AAP leader Manish Sisodia till May 15 in CBI case related to Excise Policy case. Court also fixes May 15 for further arguments on framing of charges in the case.

