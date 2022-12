ଅଭିନେତା ମନୋଜ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ମା’ଙ୍କ ପରଲୋକ: ୮୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବୁଜିଲେ ଆଖି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବଲିଉଡର ଜଣାଶୁଣା ଅଭିନେତା ମନୋଜ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ମା ଗୀତା ଦେବୀଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଛି । ଦୀର୍ଘ ସମୟରୁ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାବେଳେ ଆଜି ସକାଳେ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ମେଡିକାଲରେ ୮ଟା ୩୦ ସମୟରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି । ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ୮୦ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ।

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ମନୋଜ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ମା’ ଗୀତା ଦେବୀ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାରୁ କିଛି ଦିନପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଗତ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଧରି ଗୀତା ଦେବୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀର ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳୀ ମେଡିକାଲ ସେଣ୍ଟର ଓ ମ୍ୟାକ୍ସ ସୁପରସ୍ପେସିଆଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ନିକଟରେ ନିଜର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରୁ ସମୟ ବାହାର କରି ମନୋଜ ବାଜପେୟୀ ତାଙ୍କ ମା’ଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ।

Our heartfelt condolences to you and your entire family @BajpayeeManoj on the sad demise of your Aadarniya mother .

ओम शांति !

🙏

— Ashoke Pandit (@ashokepandit) December 8, 2022