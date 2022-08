ବନ୍ଦ ହେଲା Paytm ସେବା! ଅନେକ ୟୁଜରଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ କାମ କରୁନି ଲୋକପ୍ରିୟ ପେମେଣ୍ଟ ଆପ୍

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲୋକପ୍ରିୟ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ଆପ୍ ‘Paytm’ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି । ଏ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର କରିଛନ୍ତି କିଛି ୟୁଜର । କିଛି ୟୁଜର ଏଥିରେ ଲଗ୍ ଇନ୍ ମଧ୍ୟ କରି ପାରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ସେହିଭଳି ଅନ୍ୟ କେତେକ ୟୁଜରଙ୍କ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାରେ ନାନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିଛି । ତେବେ ଆପ୍ ରେ ଦେଖା ଦେଇଥିବା ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ପେଟିଏମ୍ । ତେଣୁ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ।

ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ ସେବା ଖୁବ ସୁହାଇଛି । ଅଧିକାଂଶ କାମ ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା । ତେବେ ଏଥିରେ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପେଟିଏମ ଫୋନ-ପେ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଜୀବନଶୈଳୀର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ ଅଙ୍ଗ ଭାବେ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି ଆପ୍ ରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି । ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

Due to a network error across Paytm, a few of you might be facing an issue in logging into the Paytm Money App/website. We are already working on fixing the issue at the earliest. We will update you as soon as it is resolved

— Paytm Money (@PaytmMoney) August 5, 2022