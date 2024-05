BREAKING…ତାମିଲନାଡୁରେ ଏକ ବାଣ କାରଖାନାରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ; ଜଳିଗଲେ ୧୨ ଜଣ ଶ୍ରମିକ

ଚେନ୍ନାଇ: ତାମିଲନାଡୁରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ତାମିଲନାଡୁର ଶିବକାସୀ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ବାଣ କାରଖାନାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି । ପିଟିଆଇ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ୫ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ୭ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏଡିଟିଭି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଅନ୍ୟ ୧୨ ଜଣ ଜଳିଯାଇଥିବା ପୁଲିସ କହିଛି । କେଉଁ କାରଣରୁ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଲା ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ବୋଲି ପୁଲିସ କହିଛି । ଶିବକାସୀ ଭାରତରେ ବାଣ ଉତ୍ପାଦନର କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ।

ଦେଶର ମୋଟ ବାଣ, ନିରାପତ୍ତା ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟେସନାରୀ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥାନର ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ରହିଛି । କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଶିବକାସୀର ସେଙ୍ଗମାଲାପଟ୍ଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି । ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୩ଟାବେଳେ ବାଣ କାରଖାନାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ବିସ୍ଫୋରଣ ଖବର ପାଇ ଲୋକେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତମାନଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ।

Seven workers, including five women, killed in firecracker unit accident in Tamil Nadu's Sivakasi: Police

— Press Trust of India (@PTI_News) May 9, 2024