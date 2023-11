ଅବସର ଘୋଷଣା କଲେ ଏହି ସୁପରଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି: ଟିମ୍ ପାଇଁ ଜିତିଛନ୍ତି ୭ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍

News across the Earth, news close to your heart, Read Odisha Bhaskar English

ୱାନଡେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୩ ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ଶୈଳୀରେ ଖେଳାଯାଉଛି । ପ୍ରଶଂସକମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ମେଗ ଲାନିଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଟି -୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୩ ଜିତିବା ପରେ ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଇଁ ଖେଳି ନାହାଁନ୍ତି । ସେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ପୁନର୍ବାର ଫିଟ୍ ହେବା ସତ୍ତେ୍ୱ ସେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ଟି -୨୦ ସିରିଜରେ ଖେଳି ନଥିଲେ । ଲାନିଙ୍ଗଙ୍କ ବୟସ ମାତ୍ର ୩୧ ବର୍ଷ । ତାଙ୍କର ଅବସର ଘୋଷଣା କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ।

୧୩ ବର୍ଷର କ୍ୟାରିୟର

ମେଗ ଲାନିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ । କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ । ମୁଁ ୧୩ ବର୍ଷର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟର ଉପଭୋଗ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ସମୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ । ଦଳର ସଫଳତା ହେତୁ ଆପଣ କ୍ରୀଡା ଖେଳନ୍ତି । ମୁଁ ଯାହା ହାସଲ କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗର୍ବିତ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ମୋର ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହ ବାଣ୍ଟିଥିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ସମ୍ମାନିତ କରିବି ।

ମୁଁ ମୋର ପରିବାର, ମୋର ସାଥୀ ଖେଳାଳି, କ୍ରିକେଟ୍ ଭିକ୍ଟୋରିଆ, କ୍ରିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ କୁ ସେମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି । ଯିଏ ମୋତେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି । ମୋର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିଅରରେ ମୋତେ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି । ଲାନିଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡବ୍ଲୁବିବିଏଲରେ ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟାର୍ସର ଅଧିନାୟକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ଜାରି ରଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ।

🚨 JUST IN: The Australia captain has bid farewell to international cricket.

Details 👇https://t.co/N8bx7qxLSd

— ICC (@ICC) November 8, 2023