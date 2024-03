(Video):ମୋଦୀ- ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ ଚାୟ ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା; ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, AI ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଶଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ରହିଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ନେଉଛନ୍ତି । ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, AI, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ବିଜ୍ଞାନ, ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି । ଏହି ଆଲୋଚନାର ଥୀମ୍ ହେଉଛି ‘ଫ୍ରମ୍ AI ଟୁ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ୍‌ସ’ । ଆଜି ଏହି ସାକ୍ଷାତକାରର ପ୍ରସାରଣ ହେବା ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ ।

ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ସହ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୃତ ଗତିରେ ଅଗକୁ ବଢ଼ୁଛି । ଏହା ଡିଜିଟାଲ ସରକାର ଭଳି । ଭାରତ ନୂତନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଆପଣାଉଛି ମଧ୍ୟ । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ‘ନମୋ ଡ୍ରୋନ୍ ଦିଦି’ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଡ୍ରୋନ୍ ଦିଦିଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଏବେ ବି ସେମାନେ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଏବଂ କୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସାଇକେଲ ଚଲାଇବା ଆସୁନଥିଲା ଆଜି ସେମାନେ ପାଇଲଟ୍ ହୋଇ ଡ୍ରୋନ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜି-୨୦ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।

#WATCH | As PM Narendra Modi and Bill Gates talk about the digital revolution in India, the PM also tells him about 'Namo Drone Didi' scheme

PM says, "When I used to hear about the digital divide in the world, I used to think that I would not allow anything like that to happen… pic.twitter.com/ib79pnc2sB

