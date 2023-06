(Video) ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ବୁଡିଗଲା ୧୭୦୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା: ଭାଙ୍ଗିଲା ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପୋଲ

ବିହାର: ବିହାରର ଭାଗଲପୁରର ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ବୁଡି ଯାଇଛି ୧୭୦୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା । ବର୍ଷ ବର୍ଷର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ଏବେ ପାଣିରେ ବୁଡି ଯାଇଛି । ଏହାର ଏକ ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି । ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଅନେକ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । କାରଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ନଦୀର ଉଭୟ ପାଶ୍ୱର୍କୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ପୋଲ ହଠାତ୍ ଭୁଷୁଡି ପଡିଛି ।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବିହାର, ଭାଗଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପୋଲ ଅଚାନକ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଚୁରମାର ହୋଇ ଯାଇଛି । ଏହି ଘଟଣାର ଏକ ଭୟାନକ ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି । ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ, କିଛି ସମୟ ପରେ ପୋଲ ଭଙ୍ଗା ପୋଲର ଅଂଶବିଶେଷ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ପାଣିରେ ବୁଡି ଯାଇଛି । ଏହାସହିତ ପାଣିରେ ବୁଡି ଯାଇଛି ପୋଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା । ତେବେ ଅଘଟଣରେ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ରେକର୍ଡ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନେଇ ସବୁଆଡେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।

#WATCH | Under construction Aguwani-Sultanganj bridge in Bihar’s Bhagalpur collapses. The moment when bridge collapsed was caught on video by locals. This is the second time the bridge has collapsed. Further details awaited.

(Source: Video shot by locals) pic.twitter.com/a44D2RVQQO

— ANI (@ANI) June 4, 2023