ନୀରଜଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କଲା ରାଜପୁତାନା ରାଇଫଲ୍ସ

ନୂଆଦିଲ୍ଳୀ: ଟୋକିଓରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜୟୀ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଆର୍ମି ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ସୁବେଦାର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ନୀରଜଙ୍କୁ ରାଜପୁତାନା ରାଇଫଲ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । ମଙ୍ଗଳବାର ସ୍ଥଳ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଏମ ଏମ ନରାୱଣେ ନୀରଜଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ନରାୱଣେ ନୀରଜଙ୍କ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଛନ୍ତି ।

General MM Naravane #COAS also congratulated the family members of Subedar Neeraj Chopra on his stupendous performance. (2/2) #IndianArmy #StrongAndCapable pic.twitter.com/7ciroyUlg1

ନୀରଜଙ୍କ ମାତାପିତା ପାନିପତରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ନୀରଜଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ । ଭାରତୀୟ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଫଟୋ ଗୁଡିକୁ ଟ୍ୱିଟ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ସହିତ ରାଜପୁତାନା ରାଇଫଲ୍ସର ଅନ୍ୟତମ ସଦସ୍ୟ ଦୀପକ ପୁନିଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା । ରାଜପୁତାନା ରାଇଫଲ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ କେଜିଏସ ଧିଲୋନ ଉଭୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ସହିତ ୬ ଲକ୍ଷ ଓ ୪.୫୫ ଲକ୍ଷର ଚେକ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।

Olympians of Rajputana Rifles / Indian Army, Sub Neeraj Chopra 4 RAJ RIF (Gold Medal) & Sub Deepak Punia 19 RAJ RIF (Semi Finalist) were felicitated by Lt Gen KJS Dhillon, Colonel of Rajputana Rifles

They were presented a cheque of Rs 6 Lacs & 4.55 Lacs respectively

Jai Hind 🇮🇳 pic.twitter.com/AXBpC7TNE3

