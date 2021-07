ଘୋଷଣା ହେଲା NEET (PG)ର ପ୍ରବେଶିକା ତାରିଖ; ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ହେବ ପରୀକ୍ଷା ?

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ନିଟ୍ ପିଜି ପରୀକ୍ଷା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୧ ତାରିଖରେ ହେବ । ଏନେଇ ନବନିଯୁକ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିୟା ଟ୍ୱିଟ ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଦେଶର ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ପିଜି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଡମିଶନ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଏପ୍ରିଲ ୧୮ରେ ହେବାକୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା । ସାରା ଦେଶରେ ୧.୭୦ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଟ୍ ପିଜି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ୩୦ ଜୁନ୍ ୨୦୨୧ କିମ୍ବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଟ୍ ପିଜି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ।

We have decided to conduct #NEET Postgraduate exam on 11th September, 2021.

My best wishes to young medical aspirants!

— Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) July 13, 2021