ହଟିଲା ନେହେରୁଙ୍କ ନାମ, ନୂତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟର ଉଦଘାଟନ କଲେ ପିଏମ ମୋଦୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଦେଶର ସମସ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନି ଏବଂ ଯୋଗଦାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟର ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ମୋଦୀ ଗୁରୁବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧ଟାରେ ତିନି ମୂର୍ତ୍ତି ଭବନରେ ନେହେରୁ ସ୍ମାରକ ଏବଂ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏଠାରେ ସଂଗ୍ରହାଳୟର ଭ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ଏହାର ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ପ୍ରଥମ ଟିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ କିଣିଛନ୍ତି। ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପୂର୍ବରୁ ନେହେରୁ ମେମୋରିଆଲ ନାମରେ ନାମିତ ଥିଲା।

ସମ୍ବିଧାନର ରଚୟିତା ବାବା ସାହେବ ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ସଂଗ୍ରହାଳୟର ଉଦଘାଟନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମଜେ ଆକବର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଜାଦିର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନି ଏବଂ ଯୋଗଦାନ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ନେହେରୁ ମେମୋରିୟାଲ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲା।

Delhi: PM Modi buys the first ticket at ‘Pradhanmantri Sangrahalaya’- a museum dedicated to country’s Prime Ministers since Independence pic.twitter.com/Qu0rUofSMu

— ANI (@ANI) April 14, 2022