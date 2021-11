ନା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନା ଟ୍ରାଫିକ କଟକଣା: ଦିଲ୍ଲୀ ସଡକରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପରି ବାହାରିଲେ ପିଏମ ମୋଦୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପରି ଏଥର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସେନାର ଯବାନଙ୍କ ମେଳରେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି । ସେନାର ଯବାନଙ୍କ ସହ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବାର ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖି ଦୀପର ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ପିଏମ ମୋଦୀ ଗୁରୁବାର ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀରର ନୌଶେରା ସେକ୍ଟର ପହଞ୍ଚି ଯବାନଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ କାରକେଡ୍ ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ନୌଶେରା ବାହାରିଲା ଦିଲ୍ଲୀର ସଡକ ପୂର୍ବପରି ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଥିଲା । ଲାଗୁନଥିଲା ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡକରେ ଯାଉଛନ୍ତି । କାରଣ ରାସ୍ତାରେ ସେମିତି କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନଥିଲା । ଏପରିକି ଟ୍ରାଫିକ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇନଥିଲା ।

ସମାଚାର ଏଜେନ୍ସି ଏଏନଆଇ ଏହାର ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରିଛି । ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଆଜି ସକାଳେ ଯେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀରର ନୌଶେରା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ ସେହି ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀର ରାସ୍ତାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା । ଯାତାୟତ ଉପରେ କୌଣସି କଟକଣା ନଥିଲା । ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ, କେମିତି ଏକ ସାଧାରଣ ଗାଡି ପରି ପିଏମ ମୋଦୀଙ୍କ କାରକେଡ୍ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା ।

#WATCH Early morning today, when PM Modi left for Nowshera, J&K, minimal security arrangements and no traffic restrictions were in place on the route in Delhi

(Source: Doordarshan)

— ANI (@ANI) November 4, 2021