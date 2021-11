୬୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଲା ପୁରୁଣା iPhone, କାରଣ ଜାଣିଲେ ଉଡ଼ିଯିବ ହୋସ୍

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାଧାରଣତଃ ଆଇଫୋନ୍ ଅନ୍ୟ ଫୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଥାଏ । ଏହା ତ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି । ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଆଇଫୋନ୍ କୁ ୬୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଏହି ଫୋନ୍ ଟି କୌଣସି ଲାଟେଷ୍ଟ୍ ମଡେଲ୍ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ଏକ ପୁରୁଣା ଫୋନ୍ । ଫୋନଟି ୨୦୧୭ର ଏକ ମଡେଲ୍ । ଆଇଫୋନ୍ ଏକ୍ସ କୁ ଆପଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ୨୦୧୭ ମସିହାରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ।

ତେବେ ଏହି ପୁରୁଣା ଫୋନ୍ ଟିକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ୮୬,୦୦୧ ଡଲାର୍ (ପ୍ରାୟ ୬୩.୯୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା)ରେ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି । ହେଲେ କଣ ଏହାର କାରଣ ? ଆଇଫୋନ୍ ରେ ଚାର୍ଜିଂ ପାଇଁ ଲାଇଟନିଙ୍ଗ ପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ହେଲେ ଚଳିତ ଥର ଆଇଫୋନ୍ ୧୩ ରେ ୟୁଏସବି ଟାଇପ୍ ସି ପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇନଥିଲା । ତେଣୁ ୟୁଜର୍ସ ମାନେ ଏହାକୁ ନେଇ ନିରାଶ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ତେବେ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆଇଫୋନ୍ ଏକ୍ସରେ ୟୁଏସବି ଟାଇପ୍ ସି ପୋର୍ଟ ଲଗାଇଥିଲେ ଓ ତାହା କାମ ବି କରୁଥିଲା ।

USB-C iPhone X currently on eBay with bids at $85,000 https://t.co/8g9k7Vp8Dw

— iMore (@iMore) November 4, 2021