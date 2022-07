ଦେଶର ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ରୟାଲ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗରର ମୃତ୍ୟୁ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ତଥା ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବୃଦ୍ଧ ବା ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ବାଘ ରାଜାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏସକେବି ଉଦ୍ଧାର କେନ୍ଦ୍ରର ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ୨୬ ବର୍ଷ ବୟସରେ ରାଜାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଆଲିପୁରଦ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଟାଇଗର ପୁନର୍ବାସ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରାଜା ବାଘକୁ ରଖାଯାଇଥିଲା। ରୟାଲ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର ରାଜାର ବୟସ ୨୬ ବର୍ଷ ୧୦ ମାସ ୧୮ ଦିନ ଥିଲା । ବନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ରାଜାର ୨୩ ଅଗଷ୍ଟରେ ରାଜାର ଆଗାମୀ ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଥିଲା ।

ଏସକେବି ଉଦ୍ଧାର କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ସୋମବାର ଦିନ ପ୍ରାୟ ୩ ଟା ସମୟରେ ବାଘ ରାଜାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ବନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ହେତୁ ରାଜା ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ ନଥିଲା। ରାଜାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆଲିପୁରଦ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମୀନା, ଜଙ୍ଗଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଦୀପକ ଏମ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ରୟାଲ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର ରାଜାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ।

West Bengal | Raja – the tiger from SKB rescue center, died today around 3 AM at the age of 25 years and 10 months making it one of the longest surviving tigers in the country. pic.twitter.com/kg7l5UFFu7

— ANI (@ANI) July 11, 2022