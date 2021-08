ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ଲଟ୍ ଓ ଫ୍ଲାଟ୍‌ କିଣିବା ପାଇଁ ବଡ ସୁଯୋଗ ଆଣିଲା ବିଡିଏ, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି କରିବେ ଆବେଦନ

ଭୁବନେଶ୍ୱର (ଭାସ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍): ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ଲଟ୍ ଓ ଫ୍ଲାଟ୍‌ କିଣିବା ପାଇଁ ବଡ ସୁଯୋଗ ଆଣିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (ବିଡିଏ) । ଭୁବନେଶ୍ବର ସହରାଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଥିବା ୭ଟି ବିକଶିତ ପ୍ଲଟ୍ ଓ ଫ୍ଲାଟ୍‌ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି। ଇ- ନିଲାମ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକଶିତ ଆବାସିକ ପ୍ଲଟ୍ / ଫ୍ଲାଟ ଗୁଡିକ ବ୍ରିକି କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ବିଡିଏ ୱେବସାଇଟ୍ www.bda.gov.inରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି।

Opportunity to buy plots/flats in Bhubaneswar in posh locality.

BDA proposes to sell 7 nos. of developed Residential plots/flats through online auction.

Please check below for details & visit https://t.co/K52m2EHw8h to know more about it. pic.twitter.com/K3AfbFeqTh

