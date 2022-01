ପାକିସ୍ତାନରେ କରୋନାର ପଞ୍ଚମ ଲହର, ଦ୍ୱିତୀୟଥର ପାଇଁ ସଂକ୍ରମିତ ହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି

ଇସଲାମାବାଦ: କରୋନା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପୁଣି ତାଣ୍ଡ ରଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡୋଶୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ନିକଟରେ ପାକିସ୍ତାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆରିଫ ଅଲଭି କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏଜେନ୍ସି ମୁତାବକ, ପାକିସ୍ତାନରେ କରୋନାର ୫ମ ଲହର ଜାରି ରହିଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଲଭି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଏଜେନ୍ସିରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତ ୪-୫ ଦିନ ହେବ ଅଲଭିଙ୍କ ଗଳା ଖରାପ ଥିଲା । ରାତିରେ ୨ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହାଲୁକା ଜ୍ୱର ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ନଥିଲା । ଏହା ପରେ ସେ କରୋନା ଟେଷ୍ଟ କରାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।

وازا مرضت فھوا یشفین

اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے

I have tested +ive for Covid again. Had a sore throat since 4-5 days & was getting better. Felt mildly feverish for a few hours two nights ago. No other symptoms.

So friends plz resume precautions & follow SOPs.

— Dr. Arif Alvi (@ArifAlvi) January 6, 2022