ରିଲିଜର ୨୭ ଦିନରେ ବି ଧମାଲ କରୁଛି ପଠାନ, ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ପାରି କଲା ୧୦୦୦ କୋଟି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଠାନ ଫିଲ୍ମ ହଲରେ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ୨୭ ଦିନ ପୂରି ଗଲାଣି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ଫିଲ୍ମକୁ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ପଠାନ ଫିଲ୍ମ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ୧୦୦୦ କୋଟି ପାର କରିସାରିଛି । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ଆରୟନ ଖାନଙ୍କ ସେହେଜାଦା ଏବଂ Marvel’s Ant-Man and the Wasp: Quantumania ପଠାନକୁ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି ।

ବାହୁବଲୀ ୨ : the conclusion ଘରୋଇ ମାର୍କେଟରେ ୫୧୦.୯୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା ତେଣୁ ପଠାନ ଏହାର କିଛି ବାଟ ପଛରେ ଅଛି । ପଠାନ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜର ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ, ଫିଲ୍ମ ହିନ୍ଦୀ ବଜାରରେ ଏହାର ମୋଟ ସଂଗ୍ରହରେ ୧୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏହା ୨.୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି, ଶନିବାର ଦିନ ୩.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିଛି, ଯାହା ପରେ ରବିବାର ଦିନ ଏହା ୪.୧୫ କୋଟି ପାର କରିଥିଲା ।

ଗତକାଲି ୟଶ ରାଜ ଫିଲ୍ମ ରବିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସଂଗ୍ରହ ସେୟାର କରିଥିଲେ । YRF ଦ୍ୱାରା ଏକ ଟୁଇଟ୍ ଆସିଛି ଯେ, “# ପୃଥ୍ୱୀ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ” ଯେହେତୁ ସେୟାର କରାଯାଇଛି ଯେ, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ୯୯୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି। ସୋମବାରର କଲେକ୍ସନ୍ ଯୋଡି ହେବା ସହିତ ଏହି ଫିଲ୍ମ ୧୦୦୦ କୋଟି ମାର୍କକୁ ପାର କରିଦେଇଛି । ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ୱାର୍ଲଡ ଅନୁଯାୟୀ, ଫିଲ୍ମର ଘରୋଇ ମୋଟ ସଂଗ୍ରହ ହେଉଛି ୬୨୩ କୋଟି ଏବଂ ବିଦେଶର ମୋଟ ସଂଗ୍ରହ ହେଉଛି ୩୭୭ କୋଟି ଟଙ୍କା, ଯାହା ବିଶ୍ୱର ମୋଟ ସଂଗ୍ରହକୁ ୧୦୦୦ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି ।

ପଠାନ ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯାହାକି ଡଙ୍ଗଲ(୧୯୧୮ କୋଟି) , ବାହୁବଲୀ ୨: the conclusion (୧୭୪୭ କୋଟି), କେଜିଏଫ୍ ୨ (୧୧୮୮ କୋଟି) ଏବଂ ଆରଆରଆର (୧୧୭୪ କୋଟି ) ପରେ ୧୦୦୦ କୋଟି ମାର୍କ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ପଠାନ । ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଚୀନରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ ନକରି ପଠାନ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି।

