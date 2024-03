ବିନା ଅନୁମତିରେ ସ୍ଥାନର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଲେ ମିଳିବ ଦଣ୍ଡ: ମଣିପୁର ବିଧାନସଭାରେ ପାରିତ ହେଲା ବିଲ୍

ଇମ୍ଫାଲ: ସରକାରଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ । ଏନେଇ ସୋମବାର ମଣିପୁର ବିଧାନସଭାରେ ଏକ ବିଲ୍ ପାରିତ ହୋଇଛି । ମଣିପୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍ ବିରେନ୍ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ହାଲୁକା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହଁ । ଏହି ନିୟମର ଉଲଙ୍ଘନ କଲେ ଦଣ୍ଡ ସହ ଜୋରିମାନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।

ସୋମବାର ମଣିପୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍ ବିରେନ୍ ସିଂହ ବିଧାନସଭାରେ ‘Manipur Name of Places Bill, 2024’ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ଏହାକୁ ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ଗୃହରେ ପାରିତ କରାଯାଇଥିଲା । ବିରେନ୍ ସିଂହ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ଆମ ଇତିହାସ, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ସମୟରୁ ଚାଲିଆସୁଥିବା ଐତିହ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାସଙ୍ଗକୁ ମଣିପୁର ସରକାର ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇଛି । ସରକାରଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା କିମ୍ବା ନାଁର ଅପବ୍ୟବହାର କରିବା ଆମେ କେବେ ବି ସହ୍ୟ କରିବୁ ନାହିଁ । ଏହି ଅପରାଧ ପାଇଁ ଦୋଷୀ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।’ ‘Manipur Name of Places Bill, 2024’ ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ଗାଁ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଦୋଷୀକୁ ସର୍ବାଧିକ ୩ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ ହେବ ।

The Manipur Name of Places Bill, 2024 was unanimously passed during the 12th Manipur Legislative Asembly session today.

The Manipur State Government is serious about protecting our history, cultural heritage and the legacy passed down by the ancestors and forefathers.

