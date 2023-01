(Video)ନମାଜ ପଢିବାକୁ ଧାଡିରେ ଛିଡା ହେଲେ, ଆଉ ପରେ ନିଜ ସହ ମସଜିଦକୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଲେ;ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନରେ ହୋଇଥିବା ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ୪୬ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ୧୪୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣକାରୀ ପେଶୱାରର ଏକ ମସଜିଦରେ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଥଲା, ଏହା ପରେ ମସଜିଦର ଏକ ଅଂଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଶୁଡି ପଡିଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣ ସମୟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ମସଜିଦରେ ଅପରାହ୍ନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହେବାସହ ଅନେକ ମସଜିଦ ତଳେ ପୋତି ହେଇଯାଇଥିଲା।

ବିସ୍ଫୋରଣର ଅନେକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଭୟଭୀତ ଲୋକମାନେ ଏଠାକୁ ସେଠାକୁ ଦୌଡୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ସରିଫ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କୋରାନର ଶିକ୍ଷା ବିରୁଦ୍ଧ ଅଟେ। ଅପରାହ୍ନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନର ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣକାରୀ ନମାଜୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଧାଡିରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ନମାଜ ସମୟରେ ସେ ନିଜକୁ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଥିଲେ।ପେଶୱାର ନଗର ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମହମ୍ମଦ ଏଜାଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆହତଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ସଂଖ୍ୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ କିଛି ଲୋକ ଏବେ ବି ପୋତି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆହତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ହେଉଛନ୍ତି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ। କେତେକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି।

ପରିସ୍ଥିତିର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦେଖି ପେଶୱାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିଛି।ପାକିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ ଇସଲାମାବାଦରେ ଏହି ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଇସଲାମାବାଦ ପୋଲିସର ଅଫିସିଆଲ୍ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରୁ ଏକ ଟୁଇଟ୍‌ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଇସଲାମାବାଦର ଆଇଜି ଡକ୍ଟର ଆକବର ନାସିର ଖାନ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କଡ଼ା ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ସହରର ସମସ୍ତ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପଏଣ୍ଟରେ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଟ୍ୱିଟ୍‌ରେ କୁହାଯାଇଛି।

Trigger warning ⚠️

The screams and cries of burn victims and those trapped under the rubble of the Police Line mosque reverberated across Peshawar on Monday. #Peshawarblast pic.twitter.com/8cyLSgU4og

— The Express Tribune (@etribune) January 30, 2023