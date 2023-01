କିଭଳି କରିବେ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ତାର ଉପାୟ କହୁଛନ୍ତି ମୋଦୀ ,ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ୩୮ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହ ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲା ମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଟିପ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି । ପରୀକ୍ଷା ଚାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପିଏମ ମୋଦୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିପ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଆଜି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚାଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ସଂସ୍କରଣକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଛନ୍ତି।

ସୂଚନାମୁତବକ ୨୦୧୮ ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ମୋର ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମୋ ପରୀକ୍ଷା ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ମତେ ଅନୁଭବ ହୁଏ । ମୁଁ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଉପଭୋଗ କରେ।

