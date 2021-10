ଶସ୍ତାରେ ଘର କିଣିବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ! ଶସ୍ତାଘର ନିଲାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛି PNB, ଏପରି କରନ୍ତୁ ଚେକ୍

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୀପାବଳୀ ଅବସରରେ ଯଦି ଆପଣ ଶସ୍ତାଘର କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଖୁସି ଖବର । ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଫର୍ ଆଣିଦେଇଛି । ତେବେ ପିଏନବି ସମ୍ପତ୍ତି ନିଲାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶସ୍ତାଘର କିଣିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ।

ପିଏନବିର ଏହି ନିଲାମ୨୮ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏଥିରେ ଆବାସିକ, ବାଣିଜ୍ୟିକ, ଶିଳ୍ପ ଓ କୃଷି ସମ୍ପତ୍ତି ସାମିଲ ରହିଛି । ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ଡିଫଲ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିସାରିଛି । ଆଇବିଏପିଆଇ ବା (Indian Banks Auctions Mortgaged Properties Information) ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ସହ ପିଏନବି ନିଜର ଅଫିସିଆଲ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଏବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି । ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକ ଟ୍ୱିଟରେ ଲେଖିଛି ଯେ, ୨୮ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୧ରେ ମେଗା ଇ-ନିଲାମ କରାଯିବ । ଏଥିରେ ଆବାସିକ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପତ୍ତିର ଇ-ନିଲାମ କରାଯିବ । ଏଠାରେ ଆପଣ ଉଚିତ୍ ଦାମରେ ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିପାରିବେ ।

ଆଗ୍ରହୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା ମେଗା ଇ-ନିଲାମ ପାଇଁ e-Bkray ପୋର୍ଟାଲ https://ibapi.in/ରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଏହି ପୋର୍ଟାଲରେ ଥିବା ‘Bidders Registration’ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଓ ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ମାଧ୍ୟମରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାକୁ ପଡିବ । ବିଡରଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ KYC ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ । KYC ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡିକ ଇ-ନିଲାମ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ୨ ଦିନର ସମୟ ଲାଗିପାରେ ।

Have you been eyeing a property for long?

Mega e Auction offers just the right opportunity to place your bid for residential & commercial property. Visit e-Bikray Portal at https://t.co/N1l10s1hyq to know more. pic.twitter.com/Yujid1dyvC

— Punjab National Bank (@pnbindia) October 23, 2021